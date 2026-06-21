Se desvanece hombre en el centro y provoca movilización

De acuerdo con testigos, la persona de la tercera edad llegó aproximadamente a las 7:00 de la tarde para sentarse, recargándose en una jardinera

Un hombre perdió el conocimiento y se desvaneció en una banqueta del Centro de Monterrey, provocando la movilización de cuerpos de emergencia.

El incidente ocurrió sobre el cruce de las avenidas Padre Mier y Juárez, al exterior de la entrada del Metro.

Testigos observaron que estaba desorientado

De acuerdo con testigos, la persona de la tercera edad llegó aproximadamente a las 7:00 de la tarde para sentarse, recargándose en una jardinera.

El hombre estaba visiblemente desorientado y, tras varios minutos, se quitó uno de sus tenis.

Posteriormente, colapsó contra el pavimento, golpeándose la cabeza.

Transeúntes y puesteros alertaron a las autoridades, y como primeros respondientes arribaron elementos de la Policía municipal.

Los oficiales encontraron al hombre inconsciente, con el cráneo ensangrentado producto de la caída y con vómito.

Minutos más tarde, personal de Protección Civil de Monterrey y de la Cruz Roja llegó para brindar los primeros auxilios.

Fue trasladado de emergencia al Hospital Universitario

Los rescatistas se percataron de que todavía tenía signos vitales, por lo que lo trasladaron de emergencia al Hospital Universitario.

Al no recobrar el conocimiento, el hombre no pudo ser identificado, sin embargo, se informó que vestía un pantalón de mezclilla, una playera de manga corta azul marino, y que tenía unos 60 años de edad.