Se desprende techo y deja a mujer lesionada en vivienda

Una mujer de 24 años resultó herida tras el colapso de una losa en la colonia Tierra y Libertad; fue trasladada al IMSS para su atención

Mientras se encontraba descansando en su habitación, una mujer resultó lesionada tras el desprendimiento de parte del techo de una vivienda ubicada en el cruce de Camino a San Martín y Solidaridad, en la colonia Tierra y Libertad, en Monterrey, durante los primeros minutos de este viernes 20 de febrero.

El incidente fue reportado alrededor de las 00:23 horas, cuando se alertó sobre la caída de una losa. Al arribar al sitio, se confirmó el colapso de una sección del techo de aproximadamente seis metros por tres, lo que provocó lesiones a una mujer identificada como Rosario Nohemí Chávez Muñoz, de 24 años, quien se encontraba al interior del domicilio.

La mujer fue valorada en el lugar y posteriormente trasladada por paramédicos de Cruz Roja al Hospital 21 del IMSS para su atención médica.

En el sitio se brindaron recomendaciones de seguridad a los habitantes del sector y se realizaron acciones preventivas para evitar riesgos adicionales. La atención del reporte concluyó alrededor de la 01:09 horas.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Nuevo León, así como personal de Protección Civil de Monterrey y cuerpos de auxilio, quienes tomaron conocimiento de los hechos.