Se desprende pipa cargada de combustible en Montemorelos

Una pipa cargada de combustible se le desprendió a un tráiler que circulaba por la Carretera Nacional en Montemorelos.

El tráiler circulaba por la Carretera Nacional en dirección de Montemorelos a Allende, a la altura del tramo conocido como Cuesta de Garrapatas.

Se trata de un tráiler que transportaba dos pipas; una de ellas se le desprendió y quedó volcada en una lateral de la Carretera Nacional.

Por el riesgo que representa el perímetro de la Carretera Nacional, en un carril de circulación se mantuvo cerrado.

Protección Civil local coordinada con Protección Civil del Estado trabaja para las maniobras correspondientes y retirar la pipa.

El personal espera las indicaciones para el manejo del combustible y evitar una reacción de explosión.

Señalaron que el combustible se derramó al momento de la volcadura de la pipa, por lo que trabajan en el lugar por considerarlo de riesgo.