Se desprende estructura de fachada y cae sobre patio de vivienda

Una estructura cayó sobre el patio trasero de un domicilio en Santa Catarina sin que se registraran personas lesionadas tras el hecho.

Una estructura de la fachada de un domicilio se desprendió y cayó sobre el patio trasero de una vivienda ubicada en Santa Catarina, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente ocurrió en una casa de la calle 16 de Septiembre, en la colonia Idelfonso Vázquez. De acuerdo con los habitantes del inmueble, previamente se había detectado una grieta en la estructura, la cual finalmente cedió debido al reblandecimiento de los materiales a causa de las lluvias.

Al momento del incidente, en el domicilio se encontraban cuatro adultos y dos menores de edad, quienes resultaron ilesos.

Elementos de Jaguares, a bordo de la unidad R-03, acudieron al sitio para realizar una valoración de la zona y eliminar posibles riesgos.