Se desprende concreto de puente en Gonzalitos y Ruiz Cortines

Las columnas que sostienen el puente elevado de seis carriles por donde pasan miles de vehículos diariamente, presenta además varillas ya oxidadas y expuestas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Varios pedazos de concreto del puente ubicado en la avenida Gonzalitos y Ruiz Cortines se desprendieron debido a los severos daños en su infraestructura.

Las columnas que sostienen el puente elevado de seis carriles por donde pasan miles de vehículos diariamente, presentan varillas ya oxidadas y expuestas.

Incluso algunos peatones señalaron que el puente tiene mucho tiempo sin mantenimiento y temen por su integridad al caminar por la zona, pues muchas partes del techo ya cayeron y pudieron caerles en la cabeza y ocasionar un accidente.

En tanto, automovilistas denunciaron que al circular por arriba del puente en dirección hacia el sur se puede percibir una vibración en los vehículos y temen que pueda colapsar de un momento a otro.

Por tal motivo, los ciudadanos hicieron un llamado a Protección Civil del Estado y a la Secretaría de Obras Públicas para que realicen una inspección de la infraestructura y garanticen la seguridad de los conductores y transeúntes.