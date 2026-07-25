Se desprende caja de tráiler tras perder el control en San Pedro

A pesar de lo aparatoso del percance, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas ni hubo otros vehículos involucrados.

El conductor de un tráiler de doble remolque protagonizó un accidente la mañana de este viernes sobre el bulevar Díaz Ordaz, en el municipio de San Pedro, luego de que presuntamente circulaba a exceso de velocidad y perdió el control de la unidad al tomar la curva que conecta con el bulevar Antonio L. Rodríguez, donde además el pavimento se encontraba mojado.

De acuerdo con los primeros reportes, al salir de la curva la caja trasera del tractocamión se desprendió y se proyectó contra el muro central de contención, mientras que la cabina continuó avanzando varios metros hasta detenerse.

A pesar de lo aparatoso del percance, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas ni hubo otros vehículos involucrados.

El accidente provocó un importante congestionamiento vial, ya que fue necesario cerrar la circulación con dirección de poniente a oriente para realizar las maniobras de retiro de la pesada unidad, así como las labores de limpieza por el derrame de combustible.

Elementos de la Policía y de Movilidad de San Pedro mantuvieron cerrados los carriles con dirección hacia Monterrey, en un tramo aproximado de 300 metros, desde la avenida Corregidora, lo que ocasionó largas filas de automovilistas durante varias horas.