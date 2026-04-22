Se desprende caja de tráiler en Carretera Nacional, Linares

Los cuerpos de emergencia arribaron al lugar del accidente, quienes señalaron que no hubo personas heridas, únicamente daños materiales.

Un accidente vial se registró en la carretera nacional en Linares; la caja de un tráiler se desprende, quedando atravesado en la carretera.

El accidente vial se registró en la carretera nacional a la altura de la comunidad El Brasil del citado municipio.

El flujo vehicular se vio trastocado en dirección de Linares a Montemorelos por la caja que se encontraba atravesada en los carriles de circulación junto con la plataforma.

Los cuerpos de emergencia arribaron al lugar del accidente, quienes señalaron que no hubo personas heridas, únicamente daños materiales.

Por varias horas realizarán maniobras para retirar la caja y plataforma que transportaba el tráiler y, posteriormente, realizar la apertura del flujo vehicular.

En el lugar, elementos de la Guardia Nacional División Caminos abanderaron el perímetro, coordinados con los cuerpos de emergencia.