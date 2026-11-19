Seis personas resultaron con golpes menores tras desplomarse una aeronave en la carretera a Laredo, en Apodaca, luego de perder potencia.

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Seis personas resultaron lesionadas luego de que una aeronave se desplomara sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en Apodaca.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el accidente ocurrió alrededor de las 13:52 horas de este miércoles, luego de que la aeronave presuntamente perdiera potencia y se impactara al cruzar la malla perimetral del aeropuerto.

En la unidad viajaban dos integrantes de la tripulación y cuatro pasajeros, quienes fueron valorados por los cuerpos de emergencia en el lugar. Ninguno presentó lesiones de gravedad y no fue necesario trasladarlos a un hospital.

La tripulación fue identificada como David Coronó Cabrero, de 41 años, y Alan Adrián Cuevas Loo, de 25.

Mientras que los pasajeros son José Luis Villaseñor Sánchez, de 56 años; Armando Ezequiel Mata, de 42; Carlos de Alejandro Castillo Pérez, de 40, y Priscila Guadalupe Carrillo Fragoso, de 36.

La aeronave involucrada es un modelo Piper Malibu 46, con matrícula XB-MKC.

Tras el impacto se registró un incendio, el cual ya fue controlado por los cuerpos de emergencia. Las unidades permanecen en el sitio para realizar las labores correspondientes y mantener resguardada la zona.

En el operativo participan Protección Civil de Nuevo León, corporaciones municipales, Bomberos, Cruz Roja, CRUM, Fuerza Civil, Defensa, Guardia Nacional y Policía Ministerial, entre otras dependencias.

Las autoridades confirmaron que no hay personas fallecidas ni lesionadas de gravedad.