Se desploma aeronave de Aerus en Apodaca; hay tres lesionados

De inmediato se solicitó el apoyo de las corporaciones de emergencia y se dio conocimiento al municipio de Apodaca para reforzar la atención del incidente

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Tres tripulantes resultaron lesionados luego del desplome de una aeronave de la empresa Aerus la tarde de este lunes sobre la carretera Miguel Alemán, a la altura del río Zacatequitas, en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con la actualización de Protección Civil de Nuevo León, el accidente fue confirmado alrededor de las 15:08 horas, movilizando a corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Aeronave se desplomó durante su aproximación a Monterrey

La aeronave, con matrícula XA-RFD, cubría la ruta de Piedras Negras, Coahuila, hacia Monterrey cuando se desplomó muy cerca de llegar a su destino por causas que aún son investigadas.

Una fuente informó que la aeronave corresponde a un Cessna Grand Caravan EX, un modelo que cuenta con apenas tres años de antigüedad, luego de incorporarse a la flota de Aerus en abril de 2023.

En el lugar, cuerpos de emergencia trabajaron de manera coordinada para rescatar y atender a los ocupantes.

Ya que, debido al impacto, el piloto había quedado prensado dentro de la unidad.

Los tres tripulantes lesionados fueron identificados como Diego Elías Galván Maña, de 28 años, Ingrid Valenzuela Martínez, de 31 años, y Enrique Berra Mellado, de 53 años, quienes fueron trasladados a un hospital privado para recibir atención médica, aunque se precisó que reportaban lesiones leves.

Protección Civil y AFAC investigan las causas del accidente

Además de las labores de rescate, personal de Protección Civil continúa trabajando en la eliminación de riesgos debido a un derrame de combustible provocado por el accidente.

La zona permanece bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del desplome.

"La AFAC ya hizo su acordamiento preventivo que son el área especializada de aeronáutica que va a determinar la causa de este tipo de accidente. Se presume que podría haber sido una falla mecánica. Ellos darán la versión final", informó Erik Cavazos, director de Protección Civil de Nuevo León.

Aerus asegura que se trató de un aterrizaje precautorio

La aerolínea Aerus, que tiene su base en Monterrey, confirmó que una de sus aeronaves, con matrícula XA-RFD, realizó un aterrizaje precautorio la tarde de este lunes durante su aproximación al Aeropuerto Internacional de Monterrey, sin que se reportaran personas fallecidas.

"El único pasajero a bordo y los dos miembros de la tripulación se encuentran con bien y están recibiendo valoración y atención médica de manera preventiva", informó la compañía Aerus en un comunicado. "La seguridad de nuestros pasajeros y colaboradores es nuestra máxima prioridad. Nos encontramos colaborando plenamente con las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias del incidente", puntualizó la aerolínea que se especializa en vuelos cortos dentro de México y en algunas ciudades fronterizas en Estados Unidos como McAllen y Brownsville.

Operaciones del aeropuerto continúan con normalidad

El Aeropuerto Internacional de Monterrey informó que el aterrizaje de emergencia ocurrió fuera del perímetro de la terminal aérea, por lo que la pista de aterrizaje y las operaciones del aeropuerto no resultaron afectadas y continúan desarrollándose con normalidad.

También informó que activó de inmediato su Centro de Atención de Emergencias y notificó el hecho a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), además de coordinar las labores de respuesta con Protección Civil de Nuevo León y el Cuerpo de Bomberos.

“Esta tarde, una aeronave de la aerolínea Aerus realizó un aterrizaje de emergencia fuera del perímetro del aeropuerto, en las inmediaciones del Río Pesquería. Según los reportes, los tres ocupantes (dos tripulantes y un pasajero) fueron atendidos con vida y traslados por las unidades de emergencia para su atención médica”, informó OMA a través de un comunicado. “Mantendremos informada a la opinión pública a través de nuestros canales oficiales”, puntualizaron.

Pasajera relata los momentos posteriores al accidente

En un video compartido en sus redes sociales, la pasajera Ingrid Valenzuela mostró los instantes posteriores al accidente.

Las imágenes captan la aeronave entre árboles y matorrales, a un costado de un río, mientras la mujer documenta la escena y expresa el alivio de haber sobrevivido.

"Se acaba de caer la avioneta donde venía. Yo nada más traigo golpes y quedamos en medio de la nada. Ya vienen por nosotros", narró Valenzuela.

En el video aparece el copiloto haciendo una llamada a los servicios de emergencia y reportando que el capitán presentaba una lesión en la cabeza dentro de la aeronave.