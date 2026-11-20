Al romperse tubería vieja de la red potable, el líquido escurría por la avenida Antiguo Camino a Villa de Santiago, en la colonia Granja Postal.

terminen,Por varias horas durante la mañana de este jueves, grandes cantidades de agua limpia se desperdiciaron en la vía pública, al sur de la ciudad de Monterrey.

Al romperse tubería vieja de la red potable, el líquido escurría por la avenida Antiguo Camino a Villa de Santiago, en la colonia Granja Postal.

Mediante un reporte ciudadano, los televidentes alertaron sobre esta situación, asegurando que la fuga de agua inició poco después de las cuatro de la mañana.

Tras las quejas, las cuadrillas de trabajadores de Agua y Drenaje de Monterrey llegaron con maquinaria para hacer la excavación y extraer los restos del tubo dañado, para sustituirlo.

La cuadrilla se aplicó y los trabajos fueron complicados.

Los vecinos y comerciantes del sector pidieron que, una vez que las cuadrillas terminen les den la certeza de que en ese punto no habrá más fugas, ni se volverá a desperdiciar el líquido durante tanto tiempo.