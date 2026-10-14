Se deslinda PT de apoyo a Liz Galicia en registro de Morena

El PT negó que tenga representación oficial y aclaró que no ha definido perfiles ni emitido convocatorias para competir por alcaldías o diputaciones

El Partido del Trabajo (PT) en Nuevo León se deslindó del respaldo que una persona identificada como representante de ese instituto político habría brindado a Elizabeth Galicia durante su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación de Morena en Santa Catarina.

En un comunicado, el partido negó que haya acompañado la inscripción de Galicia y señaló que ellos no han emitido una convocatoria para definir perfiles rumbo a las alcaldías o diputaciones locales.

“Nosotros como partido no acompañamos el registro de esta persona, porque ni siquiera hay una convocatoria del PT y ni tampoco vamos a respaldar a perfiles de Morena, este es un proceso interno de Morena y nosotros estamos a la espera”, indicaron.

El posicionamiento se dio luego de que Galicia, ex titular del DIF de Santa Catarina, acudiera el lunes a la sede estatal de Morena para formalizar su registro, acompañada por simpatizantes y por Luis Martínez, quien fue presentado en la cobertura del acto como dirigente del PT en el municipio.

Sin embargo, el PT indicó que no cuenta con comités ni delegaciones municipales y rechazó que Martínez tenga una representación oficial de la organización.

“La persona que en videos e imágenes se ostenta como dirigente municipal no representa al PT, ni está autorizado para brindar apoyo político alguno a nombre del partido.

“Este es un proceso interno en estos registros que está haciendo Morena; es un proceso de ese partido únicamente, no es un proceso donde participe el Verde, ni el Partido del Trabajo”, señaló el organismo.

Asimismo, indicó que el partido cuenta con sus propios procesos, convocatorias y tiempos para definir sus perfiles.

La dirigencia petista agregó que dará a conocer posteriormente a sus cuadros para encabezar las coordinaciones de afiliación y aclaró que, por el momento, no tiene un perfil definido para Santa Catarina ni para otro municipio de Nuevo León.