Se deslinda gremio de cirujanos de NL en caso de mujer fallecida

El Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos de Nuevo León se deslindó del personal médico que llevó a cabo el procedimiento estético que se cobró la vida de una joven de 25 años.

A través de un comunicado, lamentaron el fallecimiento de la paciente Jaqueline Flores en el procedimiento estético realizado en una clínica particular ubicada en El Obispado en Monterrey.

El gremio reiteró su convicción de proporcionar, ante todo, seguridad a sus pacientes.

También exhortaron a la comunidad que tenga la intención de someterse a un procedimiento estético, a verificar que su médico tenga las credenciales como cirujano plástico, estético y reconstructivo, avalado por el consejo de la especialidad.

Este miércoles, el médico responsable de realizar la cirugía estética identificado como Sergio rindió su declaración ante las autoridades para deslindar responsabilidades.

Jaqueline Yamilet Flores, de 25 años, originaria de la ciudad de Saltillo, Coahuila perdió la vida en el Edificio Médico de Especialidades, localizado en el cruce de la avenida Hidalgo y Sierra Madre.

Según los primeros reportes, la cirugía transcurría de forma habitual hasta que, en algún momento del procedimiento, el estado de salud de la paciente comenzó a deteriorarse. Personal médico de la clínica habría intentado estabilizarla, pero ante la gravedad de la situación la trasladaron de urgencia al Hospital Universitario en donde fue reportada sin vida momentos después.