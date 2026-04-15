Se deslinda Adrián de la Garza de fraude de Proyectos 9

Así mismo, aseguró que cualquier información que requiera la autoridad investigadora, el municipio está en disposición de entregarla.

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, se deslindó del presunto fraude inmobiliario de Proyectos 9 por el cual decenas de víctimas protestaron el lunes en el Palacio Municipal.

Al declarar que la resolución del caso no le corresponde a su administración, aseguró que hay personas que tratar de sacar provecho para perjudicarlo.

“Es un tema que tendrá que ver la Fiscalía, lamentablemente quieren aprovechar algunos el viaje con el tema político y tratar de revolver un poco. “Lo importante es tomarlo de forma seria, que se les resuelva su asunto a quienes se sienten afectados”, dijo.

Víctimas denuncian y Fiscalía mantiene investigaciones

Así mismo, aseguró que cualquier información que requiera la autoridad investigadora, el municipio está en disposición de entregarla.

De los ocho desarrollos detenidos, -por los cuales las víctimas desembolsaron hasta millonarias cantidades-, seis se encuentran en Monterrey.

El lunes los afectados requirieron a la administración de Adrián de la Garza datos sobre los permisos de construcción, sin embargo, acusaron un rechazo.

En declaraciones ante medios de comunicación, los más de 30 denunciantes señalaron al presidente municipal y a su hermano, Filiberto de la Garza, como involucrados en la inmobiliaria.

Torre Lalo, Torre Lola y Sohl son algunos de los desarrollos que Proyectos 9 ofertó en preventas y jamás entregó.

Por el fraude existen actualmente 27 carpetas de investigación en conocimiento de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.