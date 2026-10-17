Se desborda arroyo La Chueca por lluvias en Santiago, Nuevo León

Las lluvias provocaron el desbordamiento del arroyo La Chueca en el Club de Golf Las Misiones, en la colonia El Cerrito.

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Las lluvias registradas en Santiago, Nuevo León, provocaron el desbordamiento del arroyo La Chueca, a la altura del Club de Golf Las Misiones, ubicado en la colonia El Cerrito.

El incremento en el nivel del agua generó una fuerte corriente que invadió áreas peatonales y parte de la vialidad, arrastrando lodo y material a su paso.

Se recomienda a la población evitar acercarse al arroyo y no intentar cruzar zonas inundadas ante el riesgo que representa la fuerza de la corriente.

Asimismo, en el sector de El Barro y en la comunidad de Campestre El Barro se reportaron importantes escurrimientos de agua provenientes de las partes altas del cerro, los cuales descendieron con fuerza y generaron daños en la carpeta asfáltica.

La corriente también arrastró piedras, ramas y otros materiales que quedaron esparcidos sobre distintos tramos de las vialidades, lo que complicó el paso de los automovilistas y obligó a extremar precauciones al circular por la zona.

En algunos momentos, la acumulación de material y la fuerza de los escurrimientos provocaron la obstrucción total de la circulación, dificultando el tránsito de los vehículos mientras persistían las condiciones derivadas de las lluvias.

Las afectaciones evidenciaron el impacto de las precipitaciones en los sectores cercanos a la sierra, donde el agua que desciende de las zonas elevadas puede arrastrar sedimentos y materiales hacia los caminos.

Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas por estos incidentes. Sin embargo, las condiciones de las vialidades representaron un riesgo para los conductores que transitaban por los sectores afectados.

Con información de Carlos Enriquez.