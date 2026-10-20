Se desata trifulca entre fuerza civil y civiles tras detención

De acuerdo con versiones de los habitantes, se encontraban velando a un familiar y consumiendo bebidas alcohólicas cuando llegaron los uniformados

Una detención por parte de elementos de Fuerza Civil provocó una trifulca con vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas, luego de que policías detuvieran a un joven de 24 años.

De acuerdo con versiones de los habitantes, se encontraban velando a un familiar y consumiendo bebidas alcohólicas cuando llegaron los uniformados.

Presuntamente, el joven, identificado como Axel, corrió al percatarse de la presencia policial, por lo que los elementos lo interceptaron para realizarle una inspección y posteriormente lo detuvieron.

Sin embargo, vecinos intentaron impedir que se lo llevaran, al asegurar que el joven no había cometido ninguna falta, lo que derivó en un enfrentamiento con los policías.

La trifulca ocurrió en el cruce de las calles San Blas y Décima Avenida, donde la movilización provocó afectaciones al tránsito, mientras varias personas corrían entre la avenida y el lugar donde se realizaba el velorio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente el motivo de la detención ni han aclarado las circunstancias que originaron el altercado.