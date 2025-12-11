Se derrumba techo de vivienda en Hogares Ferrocarrileros

El desplome del techo en un domicilio provocó la movilización de personal de rescate durante la tarde de este miércoles, en Monterrey

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una vivienda sufrió el colapso parcial de su estructura la tarde de este miércoles en la colonia Hogares Ferrocarrileros, en Monterrey, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio y policías municipales.

El incidente ocurrió en el domicilio ubicado en Margarita 1024, de donde se recibió un reporte al número de emergencias de Protección Civil Monterrey sobre el derrumbe dentro de una casa habitación.

Radiooperadores del Centro de Coordinación de Respuesta de Emergencias (CECRE) enviaron unidades al lugar, y al arribo de elementos de Protección Civil de Monterrey (PCMTY) se confirmó que parte de la estructura había cedido.

De acuerdo con la evaluación inicial, la afectación principal se registró en el área de la cocina y el comedor, donde una sección aproximada de 4 por 4 metros colapsó.

Los propietarios informaron que la vivienda ya presentaba daños previos por humedad y falta de mantenimiento.

Paramédicos de PCMTY y de la Cruz Roja atendieron a un hombre y una mujer que se encontraban dentro del domicilio al momento del derrumbe. Si bien no presentaban lesiones físicas, ambos sufrieron una fuerte crisis nerviosa, por lo que quedaron bajo resguardo de sus familiares.

El propietario del domicilio detalló que la noche del 9 de diciembre, alrededor de las 21:30 horas, escuchó un ruido en el techo y notó un ligero hundimiento.

Mientras que la mañana del 10 de diciembre, cerca de las 09:30 horas, observó un mayor desplazamiento de la estructura.

Finalmente, alrededor de mediodía, una parte de la losa cayó en el área de la sala.

Los dos habitantes fueron evacuados y la vivienda quedó acordonada de manera preventiva en tanto se realiza la evaluación final de riesgo y el dictamen estructural correspondiente.

Al lugar acudieron unidades de Protección Civil Monterrey, Cruz Roja y elementos de Bomberos.