Se derrumba cuarto de vivienda en el centro de Monterrey

La propiedad, ubicada sobre la calle Doctor Coss, entre Isaac Garza y Tapia, se habría reblandecido por las fuertes lluvias de los últimos días

Un cuarto de una vivienda se derrumbó y cayó sobre la calle Doctor Coss, entre Isaac Garza y Tapia, en el centro de Monterrey.

Por fortuna, no hubo lesionados, de acuerdo al reporte inicial de Protección Civil de Nuevo León.

Presuntamente, la propiedad se habría reblandecido por las fuertes lluvias de los últimos días.

Milagrosamente, no causó daños mayores, pues es una calle muy transitada por autos y peatones.

No había ningún vehículo estacionado afuera.

El cuarto es de una segunda planta y cayó sobre el pavimento, obligando al cierre de la vialidad.

La habitación, como el resto de la construcción, es de concreto.

El cuarto que se desplomó tiene cerca de 17 niveles de bloques.

Y la primera impresión es que el inmueble no tenía la suficiente fortaleza.

Sin embargo, serán los peritos quienes determinen las causas.