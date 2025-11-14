Se denuncian Bronco y Adalina tras peleas dadas el 2 de noviembre

Dávalos Martínez señaló que durante años de matrimonio vivió intimidación y miedo ejercido por el exmandatario hasta su separación el pasado 28 de febrero

Adalina Dávalos Martínez alzó la voz por la violencia que vivió durante años en su matrimonio con el exgobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’ en medio de una disputa legal por una propiedad en García.

Y es que luego de que se hiciera pública una serie de denuncias penales entre ambos para definir quién se queda con dicho domicilio, la expareja de ‘El Bronco’ emitió un comunicado donde relato que el conflicto no se reduce a una propiedad.

Dicho posicionamiento, Dávalos Martínez señaló que durante años de matrimonio vivió intimidación y miedo ejercido por el exmandatario hasta su separación el pasado 28 de febrero.

Asimismo, detalló que no está reclamando únicamente la propiedad ubicada en la calle Morelos del centro de García, sino el derecho a ser reconocida por el esfuerzo de permanecer dentro una relación cimentada en la falta de respeto y sensibilidad para ella y sus hijos.

“Durante muchos años guardé silencio frente a una serie de acciones de violencia, control y desvalorización que se ejercieron en mi contra dentro del matrimonio. Ese silencio no fue indiferencia, fue el resultado de vivir bajo el peso de la intimidación, del miedo y del poder.

“No estoy reclamando lo que no me corresponde; estoy reclamando el derecho a que se reconozca el esfuerzo, la entrega y la vida compartida, así como el derecho de mis hijos a tener una relación basada en el respeto y la verdad. Detrás de las apariencias y los discursos, hay una familia que no ha sido tratada con la sensibilidad ni con la responsabilidad que merece”, expresó Dávalos Martínez.

En torno a la acusación del pasado 2 de noviembre por el presunto despojo de la propiedad, Rodríguez Calderón sostiene que guardaba documentación oficial, dinero en efectivo y objetos de valor como relojes y joyería.

Mientras que Dávalos Martínez aclaró que esta pelea legal no se trata de bienes materiales, por lo contrario, es una búsqueda de justicia y protección para sus hijos y señaló a ‘El Bronco’ de ocultar propiedades y evadir responsabilidades.