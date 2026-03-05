Se declara San Pedro de nivel mundial rumbo a Copa FIFA 2026

El alcalde Mauricio Farah aseguró que el municipio no solo se ha preparado para el evento, sino que ya posee una infraestructura consolidada

Ante la proximidad de los encuentros de repechaje y el inicio de la justa mundialista, el municipio de San Pedro Garza García presentó oficialmente la campaña “San Pedro de nivel mundial”, reafirmando su capacidad operativa para albergar a delegaciones internacionales y aficionados de todo el globo.

El alcalde Mauricio Farah aseguró que el municipio no solo se ha preparado para el evento, sino que ya posee una infraestructura consolidada que lo posiciona como el destino principal de hospedaje y servicios para las selecciones nacionales y dignatarios extranjeros.

“San Pedro no se ha venido preparando, sino ya estaba lista (la ciudad) desde antes para recibir a toda clase de gente de todo el mundo. San Pedro no solamente tiene la mejor calidad de vida, sino estamos en los primeros lugares en seguridad, tenemos las mejores plazas comerciales y los mejores comercios, pero principalmente los mejores espacios públicos para que la gente los pueda venir a disfrutar”, dijo Farah.

La administración destacó que la estrategia de seguridad cuenta con un estado de fuerza robusto, una red estratégica de videovigilancia y una coordinación estrecha con la FIFA y autoridades federales.

“Estamos muy contentos de poder recibir al mundo, que conozcan San Pedro, darles esta cara pero, principalmente para un servidor, para esta administración, para que también toda nuestra comunidad, los sampetrinos y también el área metropolitana puedan vivir un Mundial de la mejor manera”. "San Pedro no se ha venido preparando, ya estaba lista desde antes. Tenemos la mejor calidad de vida y los primeros lugares en seguridad; estamos listos para que el mundo nos conozca", afirmó Farah Giacomán.

Aunque los encuentros se disputarán en el Estadio de Rayados, San Pedro fungirá como el corazón logístico de la hospitalidad.

Juan Pablo Castuera, Secretario Ejecutivo del Alcalde, enfatizó que la elección del municipio por parte de las grandes selecciones no es casualidad, sino producto de la calidad en servicios públicos y seguridad que compite en la escala internacional.

Por su parte, Alejandro Hütt, Host City Manager de la FIFA, presente en el lanzamiento, reconoció la labor del ayuntamiento.

"Es un honor trabajar de la mano; ahora sigue una estrecha coordinación en movilidad y seguridad que se ha venido reforzando desde hace un par de años".

Las autoridades municipales anunciaron que en las próximas semanas se darán a conocer los detalles finos del operativo especial que integrará movilidad y servicios turísticos, diseñados para garantizar que la fiesta del fútbol no altere la cotidianidad de las familias sampetrinas.

CALENDARIO DE ACTIVIDAD

La actividad internacional en la zona metropolitana se intensificará en el corto plazo:

1. 26 y 31 de marzo: Partidos de la etapa de repechaje.

2. Junio de 2026: Inicio oficial de la Copa del Mundo.

BLINDAJE EN ZONAS DE ALTA AFLUENCIA

La logística de las autoridades busca blindar las zonas de mayor afluencia, que incluyen:

• Gastronomía: Más de 700 restaurantes (destacando 2 con estrella Michelin).

• Hotelería: Una oferta superior a los 50 hoteles de prestigio.

• Espacios públicos Mantenimiento continuo en parques y plazas comerciales para el disfrute de locales y visitantes.