Se declara Guadalupe en sesión permanente a un mes del Mundial

Ante la expectativa de recibir a más de 375 mil visitantes, se implementará un operativo que incluye 11 filtros de seguridad estratégicos

A un mes de que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026, el municipio de Guadalupe se declaró oficialmente preparado para recibir a jugadores, aficionados y turistas nacionales e internacionales, informó el alcalde Héctor García.

El edil anunció que, con el objetivo de mantener a la ciudadanía y a los visitantes informados sobre cada avance en infraestructura, seguridad, movilidad y comunidad, el gobierno municipal se ha declarado en sesión permanente.

Ante la expectativa de recibir a más de 375 mil visitantes, se implementará un operativo que incluye 11 filtros de seguridad estratégicos, módulos de orientación con traductores y unidades de salud. Asimismo, personal de Protección Civil y Bomberos permanecerá en alerta para atender cualquier eventualidad.

García detalló que, a partir del próximo miércoles, se realizarán actualizaciones semanales sobre la ejecución y ajustes del plan integral de trabajo.

“Informarles esta mañana que estamos a 30 días del Mundial, que inicie esta gran fiesta mundialista, en Guadalupe ya estamos listos y para ello todos los miércoles a partir del siguiente les estaremos informando qué vamos a hacer en materia de seguridad, de movilidad, de infraestructura, de emprendimiento, Guadalupe va a ser la mejor sede, la más norteña, estamos listos y a partir de este miércoles conocerán a detalle cada uno de los momentos, cada una de las cosas que vamos a hacer en beneficio de todos”, detalló el munícipe.

Tras la inauguración del Mundial el 11 de junio en la CDMX, la acción llegará al Estadio Monterrey el 14 de junio con su partido de apertura.

La administración municipal enfatizó que la transformación urbana, que incluye la renovación de espacios públicos y la mejora de servicios, no es solo para el Mundial, sino que constituye un legado permanente para las familias de Guadalupe.

“En materia de seguridad, se realizará un despliegue especial para asegurar que los partidos y festejos se desarrollen en orden, permitiendo que residentes y visitantes recuerden con orgullo esta histórica experiencia”, agregaron las autoridades municipales.

El municipio dispondrá de áreas de esparcimiento que integran actividades en la Plaza Principal y las inmediaciones de la milla FIFA.

“Asimismo, Guadalupe ofrecerá espacios de convivencia y entretenimiento con actividades culturales, gastronomía y música en la Plaza Principal y en los alrededores de la milla FIFA”, concluyeron.