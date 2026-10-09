Se 'cuelan' como proveedores electorales entes ligados a partidos

La empresa de los proveedores recibió más de $7 millones de pesos por monitoreo informativo mantiene vínculos familiares con figuras de Morena

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPC) ha pagado más de 7 millones de pesos a MMT Soluciones, SA de CV, por servicios de monitoreo informativo, de acuerdo con información pública. La empresa es propiedad de Roberto Zarazúa Olvera, hijo de Rubén Zarazúa Rocha, dirigente de la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria y vinculado con la antigua estructura del PRI.

El caso pone bajo escrutinio los vínculos familiares y políticos relacionados con uno de los proveedores del organismo responsable de organizar y vigilar los procesos electorales en Nuevo León, presidido por Beatriz Camacho.

¿Quién es el propietario de MMT Soluciones?

Roberto Zarazúa Olvera es propietario de MMT Soluciones, empresa que recibió los pagos del IEEPC por servicios de monitoreo informativo. Su padre, Rubén Zarazúa Rocha, es identificado como un liderazgo del antiguo PRI y dirigente de la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria.

La relación familiar coloca a la empresa entre los proveedores del organismo electoral estatal, encargado de organizar y supervisar los procesos democráticos en Nuevo León.

Vínculos familiares con Morena y el antiguo PRI

El entramado familiar también incluye a Rafael Zarazúa Olvera, hermano de Roberto, quien en 2020 buscó una candidatura de Morena para la gubernatura de Nuevo León.

Rafael Zarazúa mantenía una relación cercana con Yeidckol Polevnsky, quien entonces encabezaba la dirigencia nacional de Morena.

De esta manera, los vínculos familiares de los propietarios de la empresa abarcan tanto figuras relacionadas con la antigua estructura priista como personas que, en distintos momentos, se acercaron a Morena.

Los contratos del IEEPC quedan bajo escrutinio

Los pagos superiores a 7 millones de pesos por servicios de monitoreo informativo colocan la contratación de MMT Soluciones bajo la atención pública, debido a los vínculos familiares y políticos relacionados con su propietario.

Sin embargo, estas relaciones no prueban por sí mismas que haya existido una irregularidad en la contratación. El caso plantea interrogantes sobre los procedimientos mediante los cuales la empresa fue incorporada al padrón de proveedores del IEEPC y los controles aplicados por los funcionarios responsables de esas operaciones.

La revisión de los procesos de contratación y de los mecanismos de supervisión resulta central para determinar si las operaciones se realizaron conforme a las reglas aplicables.