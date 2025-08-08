Se corona Apodaca como tetracampeón de la Olimpiada Estatal

El alcalde César Garza Arredondo celebró este logro y destacó el esfuerzo colectivo que hizo posible esta nueva hazaña para el deporte apodaquense

El municipio de Apodaca se coronó una vez más como campeón de la Olimpiada Estatal Nuevo León 2025, sumando cuatro títulos consecutivos y consolidándose como una potencia deportiva a nivel estatal.

Además, el municipio obtuvo el subcampeonato en la Paralimpiada, demostrando que la inclusión y la excelencia deportiva van de la mano.

El alcalde César Garza Arredondo celebró este logro y destacó el esfuerzo colectivo que hizo posible esta nueva hazaña para el deporte apodaquense.

“Lo logramos otra vez: Apodaca es tetracampeón de la Olimpiada Nuevo León 2025. Hoy no solo celebramos un resultado, celebramos el esfuerzo, la pasión y el compromiso de nuestras niñas, niños y adolescentes que con disciplina han llevado en alto el nombre de nuestra ciudad”, expresó Garza Arredondo.

Con 150 y 140 medallas de oro en olimpiadas y paralimpiadas, respectivamente, y un desempeño sobresaliente en distintas disciplinas, Apodaca se mantiene en la cima gracias al trabajo coordinado entre entrenadores, equipo técnico, personal de la Secretaría de Deportes y las familias que respaldan a cada atleta.

“Felicito especialmente a las madres y padres de familia, porque este triunfo es tan suyo como de sus hijos. Gracias por confiar en nosotros para sembrar en ellos el amor al deporte”, agregó el alcalde.

Uno de los logros más destacados fue el del equipo de Pentatlón Moderno Apodaca, que consiguió su tercer campeonato consecutivo, reafirmando su liderazgo y nivel competitivo.

El presidente municipal también reconoció la labor de todo el personal involucrado, desde voluntarios hasta el staff que hace posible el funcionamiento de las justas deportivas.

“Cuando trabajamos en equipo, no hay meta imposible. Esta victoria es de toda la comunidad. Somos talento, somos entrega, somos Apodaca… ¡Y somos tetracampeones!”, concluyó.