Se convierte Parque Hundido en río por mega fuga de agua

La fuerza de la corriente invadió la vialidad e inundó diversas áreas del parque en un sector de la colonia Contry La Silla, en Guadalupe

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Una mega fuga de agua registrada durante la mañana de este jueves provocó que el Parque Hundido, en Guadalupe, prácticamente se convirtiera en un río, luego de que una tubería de 12 pulgadas resultara dañada en la colonia Contry La Silla.

El desperfecto ocurrió sobre la lateral de la avenida Alfonso Reyes, en su cruce con Albert Einstein, donde desde aproximadamente las 7:00 horas comenzó a salir una gran cantidad de agua que recorrió varias cuadras de la zona.

La corriente avanzó hasta el cruce con Paseo de las Américas, donde se generó una acumulación importante de agua, por lo que automovilistas tuvieron que reducir la velocidad y circular con precaución para evitar algún incidente.

Parte del flujo ingresó al Parque Hundido, donde distintas áreas quedaron inundadas y el agua descendía con fuerza hasta llegar al arroyo La Silla, formando prácticamente un río dentro del espacio público.

La presión del agua también provocó daños en parte de la banqueta y la invasión de uno de los carriles de circulación sobre la lateral de Alfonso Reyes, por lo que conductores tenían que mantener precauciones al transitar por el sector.

Tras el reporte, tres cuadrillas de Agua y Drenaje de Monterrey acudieron al sitio para realizar las maniobras correspondientes, incluyendo el cierre de válvulas para controlar el flujo y localizar el punto exacto de la tubería afectada.

De acuerdo con trabajadores en la zona, los trabajos de reparación tendrían una duración estimada de seis a ocho horas. Asimismo, señalaron que hasta el momento no se contemplaba un corte en el suministro de agua, ya que se buscaba realizar ajustes mediante las válvulas que no afectaran a los usuarios del sector.

Autoridades continuarán con las labores de reparación hasta restablecer las condiciones habituales en la zona.