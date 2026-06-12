Se congregan miles en el FIFA Fan Festival™ en Fundidora

Más de 10 mil personas llenaron el Parque Fundidora para ver México vs Sudáfrica. Familias enteras, con camisetas verdes, se reunieron desde temprano

El arranque del Monterrey FIFA Fan Festival superó las expectativas en su primer día, luego de que más de 10 mil regiomontanos abarrotaran el Parque Fundidora para presenciar el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Desde temprana hora, los asistentes, en su mayoría padres de familia acompañados de sus hijos y vistiendo la tradicional camiseta verde de la selección, se congregaron paulatinamente frente a la pantalla principal para no perderse ningún detalle del inicio de la justa mundialista.

La euforia colectiva estalló apenas al minuto 8 del encuentro, cuando la afición celebró con todo el primer gol del combinado nacional a cargo de Julián Quiñones; a partir de ese momento, el ambiente de fiesta se apoderó del recinto con los miles de fanáticos entonando a una sola voz el "Cielito Lindo" y coreando el tradicional "ole" en cada jugada.

Los ánimos volvieron a encenderse al máximo con la segunda anotación del encuentro, firmada por Raúl Jiménez, lo que desató una celebración que ya no paró, desafiando la temperatura que superaba los 30 grados en la urbe regia.

Cabe destacar que el ambiente multicultural del festival se hizo presente con la asistencia de aficionados suecos, quienes se sumaron a la fiesta local y disfrutaron a la par de los goles mexicanos, consolidando el éxito del evento.