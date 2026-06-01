Se congregan en la Macroplaza para seguir mensaje de Sheinbaum

Ciudadanos se reunieron en Monterrey para escuchar el informe de Claudia Sheinbaum por los dos años del 'segundo piso' de la 4T

Cientos de ciudadanos se congregaron este domingo en la Explanada de los Héroes para seguir el mensaje de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con motivo del segundo aniversario del llamado “segundo piso de la Cuarta Transformación”.

Desde temprana hora, simpatizantes, militantes y familias comenzaron a llegar al corazón de la ciudad para participar en la transmisión del mensaje presidencial, proyectado en dos pantallas instaladas en el lugar.

Durante el evento, los asistentes escucharon el balance presentado por la mandataria federal sobre los avances de su administración y los proyectos impulsados bajo la continuidad del movimiento de la Cuarta Transformación.

Con banderas, pancartas y muestras de apoyo, los presentes siguieron atentamente el discurso presidencial en un ambiente de convivencia y participación ciudadana.

La concentración en la Macroplaza formó parte de las actividades realizadas en distintas entidades del país para conmemorar los dos años del inicio de esta nueva etapa del proyecto político encabezado por la presidenta Sheinbaum.