Se confunden y matan a menor de edad en García

Un joven de 17 años murió tras un ataque a balazos en la colonia Valle de Lincoln, en García, luego de que presuntamente fuera confundido con otra persona. En medio del ataque, el adolescente alcanzó a poner a salvo a un niño de tres años que lo acompañaba.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:40 horas en el cruce de Valle de las Fuentes y Valle de las Gaviotas, cuando Nicolás, como fue identificado el menor, estaba por salir a la tienda con una amiga y el hijo de esta.

De acuerdo con testigos, en ese momento un hombre que era perseguido por sujetos armados corrió hacia el domicilio y al empujar la puerta ingresó para refugiarse, derribando en el movimiento a la joven, quien quedó tirada en la entrada.

Instantes después, los agresores llegaron a bordo de una camioneta blanca y realizaron múltiples disparos hacia el lugar. Nicolás, que había quedado expuesto en la banqueta junto al pequeño, alcanzó a arrojar al niño hacia el interior de la vivienda antes de ser alcanzado por las balas.

El joven recibió al menos cuatro impactos de arma de fuego, uno de ellos en la cabeza y otro en el pecho, además de heridas en el abdomen y en un brazo. Pese a la rápida reacción de vecinos que intentaron auxiliarlo, murió en el lugar.

Los atacantes huyeron tras la agresión, mientras que la escena quedó marcada por la consternación de los habitantes, quienes no daban crédito a la manera en que la confusión cobró la vida del adolescente.

Elementos de la policía municipal acudieron al lugar para resguardar la zona, mientras que peritos de la Fiscalía iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias en que el menor fue asesinado.