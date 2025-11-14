Se compromete Waldo Fernández con industria regiomontana

El senador Waldo Fernández destacó que la industria de Nuevo León es parte estratégica del comercio con Estados Unidos y Canadá

El senador Waldo Fernández, presidente de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC, realizó una visita a las instalaciones de la empresa FRISA, donde reiteró su compromiso de defender los intereses de la industria de Nuevo León ante la próxima revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, prevista para 2026.

“FRISA es una empresa orgullosamente regiomontana y 100% mexicana, que en 54 años se ha consolidado como referencia mundial en el sector del acero. Esta empresa representa el espíritu regiomontano: trabajo, innovación y responsabilidad”, expresó el legislador durante el recorrido.

Fernández destacó que la industria neoleonesa juega un papel estratégico en el comercio internacional, por lo que su labor en el Senado se enfocará en asegurar condiciones justas, competitivas y sostenibles para el desarrollo económico del estado.

“Estaré cercano a los empresarios y a las y los trabajadores de Nuevo León. Defenderé sus intereses y su competitividad frente a la revisión del T-MEC. Nuestro estado debe mantener condiciones que impulsen su crecimiento y fortalezcan su presencia global”, subrayó.

Fundada en 1971 como un pequeño taller de forja, FRISA se ha convertido en un referente global en la fabricación de componentes forjados y aceros especiales, con presencia en más de 60 países de América, Europa y Asia. Actualmente opera siete plantas productivas en México y genera más de 3 mil empleos directos, siendo el único productor nacional de aceros de media y alta aleación.