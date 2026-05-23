Se cancelan clases en primaria tras amenazas de tiroteo

Fue en los baños de la escuela primaria Francisco Garza Sada, donde fue colocado el mensaje “Vamos a hacer tiroteo a las 9:30, el viernes 22 de mayo

Tras una nueva amenaza de tiroteo en un plantel educativo ubicado en el municipio de San Nicolás, las clases fueron suspendidas temporalmente.

Fue en los baños de la escuela primaria Francisco Garza Sada, donde fue colocado el mensaje “Vamos a hacer tiroteo a las 9:30, el viernes 22 de mayo”, el cual dejó preocupados a padres de familia y maestros, quienes suspendieron clases. “Pon un mensaje: todo lo que se ocasiona es suspensión de clases; las mujeres que trabajamos tenemos que ver la manera de dónde los cuidan, o sea, se mueve todo”.

Estos hechos han estado aconteciendo comúnmente en planteles educativos, donde la mayor parte son falsas alarmas e incluso bromas de los pequeños, lo que comienza a generar el enojo de los padres: “Voy por el lado que fue una falsa, fue algo que hicieron, pero, pues, trabajo, ya venimos en camino viendo el grupo, a lo mejor ya no chequen en el grupo, ya estoy muy este 100% porque trabajo y ya había algo, pero, pues, esos van a suspender, ¿verdad?”

Ante esto se pide el apoyo tanto de las escuelas por realizar operativos mochila o pedir portar mochila transparente, así también decir que es trabajo conjunto y los papás deben estar pendiente de que portan los menores en sus mochilas y lo que observan en redes sociales y erróneamente lo puedan tomar como moda “Mochila transparente en la mochila, este comento nosotros y yo creo que como par de familia estamos pensando en lo mismo porque están en una escuela muy muy segura y muy bien hasta ahorita pasó esa esa novedad, pero yo digo han pasado en otras escuelas y pues lamentablemente es lo que sí”.