Se cae nombramiento de cercano a Tatiana en Instituto Electoral

Durante la sesión extraordinaria, representantes de Movimiento Ciudadano (MC), Partido del Trabajo (PT) y Somos cuestionaron el perfil de Cantú Escalante 2

Con seis votos en contra y uno a favor, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) rechazó la propuesta para designar a Jesús Cantú Escalante como secretario ejecutivo del organismo.

El nombramiento de Cantú Escalante, a quien durante la sesión se relacionó con la exsecretaria de Economía federal, Tatiana Clouthier, y con Morena, se vino abajo este viernes luego de que seis de los siete integrantes votaron en contra de la propuesta presentada por la presidenta del organismo, Beatriz Adriana Camacho Carrasco.

Durante la sesión extraordinaria, representantes de Movimiento Ciudadano (MC), Partido del Trabajo (PT) y Somos cuestionaron el perfil de Cantú Escalante y particularmente su cercanía con actores de Morena.

Entre los señalamientos estuvo su paso por la administración federal durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y su relación laboral con Clouthier, quien entonces encabezaba la Secretaría de Economía.

Al inicio de la sesión, el representante de MC, Jorge Cervantes, solicitó retirar el punto relativo al nombramiento del orden del día, aunque la propuesta no prosperó.

Posteriormente, durante la discusión, los consejeros también expresaron objeciones al perfil de Cantú, aunque sus cuestionamientos se centraron principalmente en su idoneidad técnica para ocupar la Secretaría Ejecutiva.

“Considero que no es el perfil idóneo para atender las necesidades… es necesario contar con necesidades técnicas y operativas que (Jesús Cantú) no satisface”, indicó la consejera María Guadalupe Téllez Pérez.

El consejero electoral Diego Aarón Gómez Herrera no hizo referencia a la relación con Clouthier, pero sí dijo que no le parecía un perfil adecuado para el cargo.

“No acompaño la propuesta que usted nos hace; yo no alcanzo la convicción necesaria para considerar que el perfil que usted nos propone es el idóneo para ocupar el puesto de la Secretaría Ejecutiva”, señaló.

“Considero que no es idónea su figura para este encargo; sería muy respetuoso solicitar a la presidencia… que la encargaduría de despacho tenga toda la especialidad técnica”, secundó el consejero Carlos Piña Loredo.

Por parte del partido Somos, Alejandro Camacho puso directamente sobre la mesa la relación de Cantú Escalante con Morena y Tatiana Clouthier.

El señor participó como colaborador en la campaña del expresidente López Obrador; después de estar en comunicación, se pasó a la dirección de Economía, si la memoria no me falla, cuando la titular era Tatiana Clouthier, ahora una de las personas participantes en la defensa del voto de Morena, algo así.

“La preocupación es la relación que pueda tener en este tiempo el licenciado Jesús Cantú Escalante… tuvo una relación directa con Morena”, expresó.

El representante del Partido del Trabajo (PT) ante el Consejo, Juan Eduardo Ruiz Mora, señaló que, independientemente de la experiencia del aspirante, quien ocupe la Secretaría Ejecutiva debe garantizar independencia frente a cualquier fuerza política.

“Consideramos indispensable que quien ocupe la posición tan relevante tenga no solo la capacidad y experiencia, sino también independencia frente a cualquier acto político; la autoridad electoral debe ser y parecer imparcial, no debe existir duda razonable sobre su independencia”, manifestó.

En defensa de su propuesta, Camacho Carrasco destacó la trayectoria de Cantú Escalante y afirmó conocerlo desde la década de los 90.

Tengo el privilegio de conocer a Jesús desde los 90, trabajamos y participamos en la lucha democrática desde esa época.

“Jesús estuvo ahí, no solo como consejero, sino como impulsor de los órganos; él ha forjado la democracia mexicana así como la conocemos”, agregó.

Camacho Carrasco también sostuvo que, durante su paso por la administración federal, Cantú Escalante desempeñó funciones técnicas y de comunicación, sin ocupar cargos de elección popular o puestos políticos.

“En su paso por la administración federal desempeñó cargos estrictamente técnicos y de comunicación, sin cargos de elección popular, sin puestos políticos”, sostuvo.

La presidenta del organismo electoral también lamentó las presiones públicas que, afirmó, enfrentaron los consejeros durante la jornada.

“La autonomía electoral no se protege descalificando a una persona, ni presionando, como se hizo el día de hoy públicamente a las y los consejeros electorales”, afirmó.

Finalmente, al someterse a votación el nombramiento, solo Camacho Carrasco votó a favor, mientras que los otros seis consejeros lo hicieron en contra, con lo que Cantú Escalante quedó descartado para ocupar la Secretaría Ejecutiva.

Al término de la sesión, los consejeros rechazaron haber sido presionados para votar en contra de la propuesta.

Ante el rechazo, la presidenta del IEEPCNL informó que corresponderá a ella designar a una persona encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, quien podrá permanecer en esa función por un periodo máximo de un año.