Se cae carga de maíz en Carretera Nacional en Montemorelos

Quienes circulaban se percataron de la gran cantidad de granos que quedaron regados en la carretera al momento que caían de la caja del segundo remolque.

Un trailero que transportaba maíz en doble remolque una de ellas sufrió un desperfecto en las puertas y se regó en la carretera.

El incidente fue en carretera nacional en dirección de Allende Montemorelos pasando cuesta de garrapatas llegando al tramo conocido como los Pinos.

Quienes circulaban por la Carretera Nacional se percataron por la gran cantidad de granos que quedaron regados en la carretera y al momento que caía de la caja del segundo remolque por una de sus puertas.

La unidad de carga pesada quedó en un lateral de la carretera por el acotamiento.

El chofer del tráiler de tubo la circulación para solucionar el problema.