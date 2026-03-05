Se 'autoaudita' Reforestación Extrema; rechaza revisión de ASE

Cosijoopii Montero, director de Reforestación Extrema, aseguró que cada peso recibido ha sido invertido en la plantación de árboles y negó desvío de recursos

Al señalar que la Auditoría Superior del Estado (ASE) no puede revisar sus gastos ni estados financieros porque — según argumenta— no recibe recursos públicos, la organización Reforestación Extrema anunció que realiza una auditoría externa por cuenta propia, cuyos resultados serán presentados en junio.

En entrevista con INFO7, el director de la organización, Cosijoopii Montero, informó que contrataron a la firma Crowe, especializada en consultoría y contabilidad, la cual calificó como “muy prestigiada” en la auditoría de organizaciones civiles.

“Estamos en un proceso de auditoría externa con una firma especializada en organizaciones de la sociedad civil, precisamente para clarificar y transparentar todo, y que la comunidad sepa que cada peso que utilizamos se destina al fin para el que fue establecido”, expresó.

Añadió que la firma fue recomendada por otras organizaciones que también son auditadas por ella y reiteró que la información puede corroborarse a través de la Secretaría de Medio Ambiente.

Montero señaló que, desde el inicio del programa Bosques Ciudadanos a la fecha, la asociación civil ha ejercido alrededor de $270 millones de pesos para la plantación de 33,846 árboles, lo que arrojaría un costo promedio cercano a los $7,978 pesos por ejemplar.

La organización ha sido objeto de señalamientos debido a que es una de las cinco asociaciones civiles que reciben recursos de particulares obligados a pagar compensaciones ambientales al estado.

Aunque estos recursos deberían ingresar al erario y, por tanto, ser públicos, el convenio permite que se entreguen directamente a las asociaciones, lo que —según críticas— limita su transparencia.

En la entrevista, Montero aseguró que cada peso recibido ha sido invertido en la plantación de árboles y negó cualquier desvío de recursos.

Asimismo, sostuvo que el programa Bosques Ciudadanos enfrenta una persecución política con la intención de desacreditar su labor.

“Existe un interés político por manchar el programa, pero no lo podemos permitir, ni como organización ni como sociedad. Al desacreditarlo, indirectamente se afecta el derecho de la ciudadanía a contar con más árboles”, afirmó.

Indicó que, aunque actualmente han plantado más de 33,000 ejemplares, la meta para este año es alcanzar los 75,000. Sin embargo, consideró que la ciudad requiere al menos 800,000 árboles para reducir entre uno y dos grados la temperatura ambiental.