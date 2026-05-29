Se ausentan alumnos por amenaza de tiroteo en colegio de Escobedo

Padres de familia señalaron que la alerta en el plantel se registró el pasado viernes, pero los padres de familia fueron notificados cuatro días después

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El pasado viernes, hubo una presunta amenaza de tiroteo en un colegio en el municipio de Escobedo, pero los padres de familia habrían sido notificados por la directiva del plantel cuatro días después.

Esto sucedió en el Instituto Calpulli (ICAM), sobre la avenida Raúl Caballero, en el fraccionamiento Los Girasoles.

Según los padres de familia, en el baño de los hombres de nivel secundaria apareció la siguiente leyenda: "Tiroteo mañana”.

Una madre de familia, preocupada por la amenaza, se comunicó a Info7 para relatar que el plantel no les avisó oportunamente.

Ante eso, manifestó su incertidumbre sobre el riesgo en este colegio en el que se imparte educación preescolar, primaria y secundaria.

Dijo que en un comunicado fechado el martes 26, la directiva les informó que ese día había surgido la posible amenaza, y que el personal dejaba a criterio de los papás enviar o no a sus hijos a clases el miércoles 27.

"Pero la amenaza fue desde el viernes 22, y no nos dieron información”, alertó la madre de familia.

En el comunicado, el plantel aseguró que, en base al protocolo, reportó la amenaza ante el 911 y ante el área de Seguridad Escolar de la Secretaría de Educación.

La madre de familia comentó que la escuela ordenó que al día siguiente los menores llevaran mochilas transparentes, para así detectar cualquier objeto ajeno a los útiles escolares.

La televidente refirió que, ante el temor de los padres de familia, el miércoles hubo ausentismo escolar en casi en un cien por ciento.

Este jueves, afuera de la institución educativa fue vista una unidad de la Policía de Proximidad (Proxpol) de Escobedo.

Info7 solicitó una entrevista con los directivos, pero no hubo respuesta.