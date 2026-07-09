Se atrincheran delincuentes tras enfrentamiento en García

De manera extraoficial, trascendió que un elemento de la Policía Municipal habría resultado lesionado durante los hechos

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró durante la madrugada y la mañana de este miércoles en la colonia Ampliación Nogales, en el municipio de García, luego de que un hombre presuntamente bajo los efectos de alguna droga realizara múltiples detonaciones de arma de fuego al interior de un domicilio y posteriormente se atrincherara.

Los hechos comenzaron alrededor de las 4:40 horas sobre la avenida Nogal, en su cruce con las calles Mar Rojo y Rosa, donde vecinos reportaron disparos provenientes de una vivienda ubicada en la calle Rosa número 113, lo que provocó la movilización de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Al arribar al sitio, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de García fueron recibidos con más detonaciones de arma de fuego desde el interior del domicilio, por lo que solicitaron apoyo y establecieron un perímetro de seguridad para evitar riesgos a los habitantes del sector.

En el lugar participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de García, Guardia Nacional, Defensa y Fuerza Civil, quienes mantuvieron un cerco alrededor del inmueble mientras se preparaba la intervención táctica. Durante varias horas continuaron escuchándose detonaciones de arma de fuego provenientes de la vivienda, mientras el hombre permanecía atrincherado. Debido a la falta de visibilidad hacia el interior del domicilio, inicialmente se desconocía si había uno o varios ocupantes.

Fue al filo de las 8:30 horas cuando se implementó un operativo especial para ingresar al inmueble. El Equipo de Intervención de Fuerza Civil, equipado con escudos balísticos, irrumpió en la vivienda y logró asegurar con vida al presunto responsable, además de decomisar un arma de fuego.

Ante las detonaciones registradas durante la mañana, las autoridades municipales confirmaron que ningún elemento de la corporación resultó lesionado.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del detenido y continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.