Se atrinchera en casa de la colonia Industrial tras persecución

Por: Danea Lázaro 29 Septiembre 2025, 13:19

El hombre se introdujo a la vivienda tras ser perseguido por policías de Monterrey al circular en un auto con denuncias de fraude

Lo que comenzó como una persecución terminó en el atrincheramiento de un hombre, en la colonia industrial, en Monterrey. Elementos de la Policía municipal detectaron un vehículo en color azul el cual contaba con denuncias de fraude, circulando por calles del municipio. Las autoridades dieron ubicación a la unidad y a su conductor marcándole el alto, sin embargo, este hizo caso omiso iniciando una persecución, que terminó en la calle Julián Villagran y Melchor Muzquiz. El sospechoso tras verse acorralado abandonó el vehículo en la vía y se atrincheró en una vivienda. Policías de Monterrey aseguraron el vehículo y procedieron al protocolo de la Agencia Estatal de Investigaciones quienes se encargarán de la carpeta de investigación, buscando una orden de cateo para ingresar al domicilio.