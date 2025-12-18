Se atora tráiler con monorriel para exhibición

El atorón ocurrió sobre la calle Ignacio Zaragoza en su cruce con Ruperto Martínez, donde el cableado bajó, provocó que no pudiera continuar su paso

El traslado de los vagones del monorriel que se utilizarán en las nuevas líneas del metro, provoca un caos en las calles del principal cuadro de la ciudad al quedar atorado el tráiler que los transportaba por exceso de dimensiones

Al lugar arribaron elementos de apoyo vial, así como de movilidad de Nuevo León, para con ayuda de herramientas y palos levantar los cables logrando siguiera su ruta.

Luego de una revisión por parte de Info 7, se detectó que un total de tres tráiler circulaban por la zona del centro, en dirección al palacio de gobierno, donde serán montados para una exhibición.