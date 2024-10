Se apuntan Waldo, Clara Luz, Mijes y Judith para gubernatura

Aunque las elecciones acaban de pasar, Morena ya tiene la mira en el 2027, pues aseguraron ir con todo en los próximos comicios y tanto Waldo Fernández, como Clara Luz Flores, Andres Mijes y Judith Díaz ya levantaron la mano.

Andrés Mijes, presidente municipal de Escobedo fue el primero en decir que se tenía que ser realista y aceptar que, cualquiera aspira a ser gobernador de un estado y que si a él lo invitaban a participar en la encuesta, lo aceptaría con todo gusto.

“Yo no puedo decir que no aspiro, sería una mentira que un político no aspirara a gobernar su estado, lo que sí es que hay que trabajar, a mi me eligieron para gobernar en Escobedo.

“Claro (que entraría a la encuesta) yo no tengo porqué decir que no, no quiero caer en lo que ha sucedido en otras ocasiones que firman ante notario de que se van a mantener en el puesto y no es cierto”, dijo Andrés Mijes.

Por su parte, el senador Waldo Fernández dijo que también está interesado, sin embargo, se tiene que decidir por el tema de paridad, para saber si será candidato o candidata a la gubernatura de Nuevo León en el 2027.

“Claro (que estoy interesado), primero que nada, hay perfiles muy interesantes, pero la primera regla por la cual se compite es la paridad, habrá que ver qué toca, pero evidentemente vamos a trabajar.

“Vamos a hacer un buen trabajo en el senado de la república y luego por qué no participar en ese proceso”, dijo Fernández.

La diputada federal, Clara Luz Flores aseguró que ella va a participar en todos los procesos electorales siguientes y no descartó buscar la gubernatura de Nuevo León una vez más, como lo hizo en el 2021.

“Claro, yo voy a estar participando siempre, claro que voy a participar (¿por la gubernatura?) pues por qué no, también y donde sea.

“Lo que yo siempre he dicho que lo que importa es cambiar las cosas por las siguientes generaciones y precisamente por las siguientes generaciones por mis hijos y los hijos de todas, creo que debemos participar todos y todas”, dijo Flores Carrales.

Por último, Judith Díaz, quien también es senadora, dijo que aún era muy pronto para saber quién sería la o el candidato a la gubernatura en el 2027, pero no descartó que hubiera una coalición con más partidos y tampoco la posibilidad de ser ella quien represente a Morena en los próximos comicios.

“Hay que esperar los tiempos y ver qué es lo que la gente quiere, aquí en Nuevo León la gente ha decidido seguir acompañando a Morena, entonces tenemos que dar resultados y luego ya veremos cómo se parte el pastel.

“Que la gubernatura es una posibilidad para los que mencionaste y para mi misma, pues sí lo es, pero creo que lo más importante es dar resultados de la encomienda que tenemos”, dijo Díaz.

