Se alista Nuevo León ante temporada de ciclones

De acuerdo con las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presentadas en la reunión, se espera una dinámica intensa en los océanos

Con el fin de coordinar estrategias de prevención y respuesta, este martes se inauguró la Reunión Nacional de Protección Civil: Temporada de Lluvias y Ciclones 2026, periodo en el que se pronostica la formación de 36 fenómenos meteorológicos.

Al evento, celebrado en el estado de Veracruz, asistieron autoridades de los tres niveles de gobierno de Nuevo León, destacando la presencia de Erik Cavazos, titular de Protección Civil de Nuevo León.

Durante el encuentro, se presentaron los pronósticos oficiales que sugieren una temporada de alta actividad en ambos litorales del país.

Pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional

De acuerdo con las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presentadas en la reunión, se espera una dinámica intensa en los océanos:

-Océano Pacífico: Se prevé la formación de entre 18 y 21 sistemas.

-Océano Atlántico: Se estiman hasta 15 sistemas tropicales.

Cavazos señaló que la participación del estado es fundamental para establecer protocolos de actuación temprana.

El funcionario destacó que se están abordando de manera prioritaria las acciones de prevención y los esquemas de despliegue operativo para mitigar riesgos durante las lluvias intensas en la entidad.

“Estos datos refuerzan la importancia de mantenernos preparados y en constante coordinación, ya que estos fenómenos pueden generar lluvias intensas, vientos fuertes y afectaciones en diversas regiones del país”, indicó Cavazos. “En Nuevo León, continuamos trabajando en la prevención, monitoreo y respuesta oportuna para salvaguardar la integridad de la población”

Asimismo, el titular de la corporación adelantó que la coordinación interinstitucional continuará fortaleciéndose, ya que Nuevo León será la sede de este mismo evento la próxima semana.

En dicha reunión local, se profundizará en los planes específicos y estrategias de contingencia para la región noreste del país, ante la posibilidad de impactos directos o remanentes de estos sistemas.

Pronóstico de ciclones tropicales 2026

PRONÓSTICO DE CICLONES TROPICALES 2026

-Océano Pacífico: Se prevé la formación de 18 a 21 sistemas.

-Océano Atlántico: Se estima la formación de 11 a 15 sistemas

Clasificación estimada:

Tormentas Tropicales:

9 a 10 en Pacífico

7 a 8 en Atlántico

Huracanes categoría 1 y 2

5 a 6 en Pacífico

3 a 5 en Atlántico

Huracanes categoría 3, 4 y 5:

4 a 5 en el Pacífico

1 a 2 en Atlántico

Con información de Jorge Mascorro......