Se adelantan a inauguración; roban tienda de electrónicos

El robo se reportó en un establecimiento ubicado en el Centro de Santa Catarina, sitio al que se movilizaron elementos policiacos

Aún no había sido inaugurada y una tienda de venta de electrónicos y tecnología ya fue víctima de un robo, en pleno centro del municipio de Santa Catarina.

El acceso principal del establecimiento, ubicado en la esquina de la avenida Manuel Ordóñez y la calle José María Morelos, fue forzado durante la madrugada por el o los presuntos responsables.

Debido a que el negocio todavía no había sido inaugurado, no contaba con cámaras de seguridad en el exterior y únicamente tenía una cámara al interior. los responsables se apoderaron de diversos productos, aunque hasta el momento no se ha determinado el valor de lo robado ni se ha establecido si entre el botín había dinero en efectivo.

Fueron los trabajadores quienes, al iniciar la jornada laboral, se percataron de que el local había sido saqueado y dieron aviso a las autoridades.

Al sitio acudieron elementos de la Policía de Respuesta Inmediata de Santa Catarina y posteriormente personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes iniciaron con las investigaciones y el levantamiento de pistas que permitan identificar y localizar a los responsables.

Cabe señalar que el inmueble ya contaba con un sistema de seguridad mediante alarmas; sin embargo, este no fue activado durante el robo.