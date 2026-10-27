Se acumula basura en estacionamiento del Palacio Federal

La situación ha provocado malos olores y la presencia de moscas y ratas, lo que causa molestias y preocupación entre quienes transitan por la zona

Transeúntes y trabajadores denunciaron la acumulación de basura al interior del estacionamiento del Palacio Federal, ubicado sobre el cruce de las avenidas Corregidora y Benito Juárez, en el municipio de Guadalupe, donde los desechos han permanecido durante meses sin que las autoridades atiendan el problema.

De acuerdo con los afectados, pese a los reportes realizados para solicitar la limpieza del lugar, hasta el momento no han recibido una solución, por lo que la basura continúa acumulándose en el área.

Entre los desechos se encuentran restos de comida, hojas de papel, archiveros y otros materiales que permanecen amontonados y que, además de invadir parcialmente los cajones del estacionamiento, generan condiciones insalubres.

La situación ha provocado malos olores y la presencia de moscas y ratas, lo que causa molestias y preocupación entre quienes transitan por la zona o acuden a realizar actividades laborales en el inmueble.

Ante esta problemática, los denunciantes solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes para retirar los residuos y evitar que la acumulación de basura continúe representando un foco de insalubridad.