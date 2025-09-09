Se abre socavón de tres metros en calle Washington

La circulación permanecerá cerrada por precaución hasta la revisión y solución del problema, buscando evitar que este crezca todavía más

Un socavón de aproximadamente tres metros de profundidad y dos de área causó este lunes el cierre de la calle Washington en pleno centro de Monterrey.

El agujero ubicado en la calle mencionada entre Félix U Gómez y Héroes del 47, movilizó a los elementos de Protección Civil y Tránsito municipal, que acordonaron la zona para prevenir accidentes.

Al momento se piensa que las lluvias causaron el colapso, debido a la degradación de la tierra durante todo el fin de semana y parte del lunes.

La circulación permanecerá cerrada por precaución hasta la revisión y solución del problema, buscando evitar que este crezca todavía más o que haya algún accidente.