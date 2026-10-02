Saralany Cavazos seguirá al frente del Tribunal Electoral de NL

De cara al proceso electoral 2026-2027, indicó que una de sus prioridades será continuar con los preparativos iniciados hace un año

La magistrada Saralany Cavazos Vélez fue reelecta por unanimidad como presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León (TEENL), por lo que permanecerá en el cargo hasta el 30 de septiembre de 2028.

Durante la sesión ordinaria del pleno celebrada este jueves, Cavazos Vélez recibió el voto favorable de la magistrada Claudia Patricia de la Garza Ramos y del magistrado Tomás Alan Mata Sánchez, con lo que obtuvo un nuevo periodo de dos años al frente del organismo.

Tras su ratificación, Cavazos Vélez señaló que su gestión se enfocará en el trabajo colegiado, el diálogo y la construcción de acuerdos, además de mantener el cumplimiento de la ley y la Constitución por encima de cualquier interés.

"La reelección se realizó conforme a lo establecido en el artículo 280 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León. "La magistrada planteó dar continuidad a los avances de su administración mediante cinco ejes: cercanía, imparcialidad, inclusión, oportunidad y transparencia”, indicó el organismo en un comunicado.

De cara al proceso electoral 2026-2027, indicó que una de sus prioridades será continuar con los preparativos iniciados hace un año, así como fortalecer los procesos internos, mantener reglas claras y contar con un equipo profesional enfocado en la legalidad y la protección de los derechos político-electorales.