Saquean negocios de plaza comercial en Guadalupe

Los sujetos que fueron detenidos por elementos de la policía de Guadalupe, habían logrado un botín de 143 mil 626 pesos.

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Con pasamontañas y un esmeril, dos delincuentes que utizaban guantes de látex, destrozaron los candados de dos locales y saquearon los negocios en Guadalupe.

Los sujetos que fueron detenidos por elementos de la policía de Guadalupe, habían logrado un botín de 143 mil 626 pesos.

Jesús Antonio, de 30 años y un menor identificado como Héctor, de 17, fueron capturados cuando aún se encontraban en el interior de uno de los locales.

El robo se llevó a cabo durante la madrugada en las instalaciones de la plaza comercial Arboledas de Acapulco.

Para llevar a cabo los robos, los sujetos utilizaron un esmeril para destrozar los candados y una barra de acero para forzar las cortinas de acero.

Los movimientos de los sujetos fueron captados por las cámaras de seguridad instaladas en los pasillos de esa plaza comercial.

Los delincuentes fueron capturados por efectivos municipales y en su poder les encontraron celulares, cámaras de seguridad, cajas registradora, además de mercancía que lograron de los comercios de un salón de eventos y un local de artículos de belleza.

Los policías les aseguraron la herramienta con la cual forzaron los candados, así como los pasamontañas y los guantes.