Santos Guzmán fortalece alianza académica México–España en cumbre

El rector de la UANL participó en la II Cumbre México-España, donde impulsó cátedras binacionales y firmó convenios con universidades de Granada y Extremadura

El rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Santos Guzmán López, participó en la II Cumbre México-España de Rectoras y Rectores, donde destacó la relevancia de fortalecer la colaboración internacional entre instituciones de educación superior y formalizó nuevos convenios con universidades de Granada y Extremadura.

El encuentro binacional, organizado por la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), se llevó a cabo los días 20 y 21 de abril en la Universitat Jaume I, en Castellón de la Plana, España.

En este espacio, autoridades académicas de ambos países coincidieron en la necesidad de impulsar proyectos conjuntos en investigación, formación y transferencia de conocimiento.

Cooperación académica México–España

Durante su participación en la mesa redonda “Ciencia, tecnología e innovación para un futuro común”, Guzmán López subrayó que las cátedras binacionales representan un mecanismo clave para consolidar la cooperación académica entre México y España.

“En un entorno global marcado por desafíos complejos, como la transición energética, la transformación digital o la sostenibilidad, la cooperación internacional entre universidades debe evolucionar hacia esquemas más estructurados, sostenibles y orientados a resultados”, señaló el rector.

Agregó que el verdadero valor de estas cátedras radica en su capacidad para construir agendas compartidas en áreas estratégicas, alineando capacidades científicas, recursos institucionales y prioridades nacionales, con impacto directo en el desarrollo académico y social.

Asimismo, el rector de la UANL propuso fortalecer estos mecanismos para impulsar programas de doble titulación, así como ampliar la movilidad estudiantil y la matrícula de estudiantes extranjeros entre ambas naciones.

En este sentido, destacó que este tipo de iniciativas contribuyen a la formación de talento altamente especializado en contextos internacionales y a la consolidación de comunidades académicas más diversas y competitivas a nivel global.

Entre las áreas prioritarias de colaboración, mencionó las ciencias de la salud y biomédicas, manufactura avanzada, ingeniería civil, sustentabilidad, ciencia de los suelos, transformación digital e inteligencia artificial.

Ratifican convenios con universidades españolas

Como parte de la agenda de trabajo, la UANL formalizó la ratificación de convenios de colaboración con universidades españolas. En el caso de la Universidad de Granada, se renovaron tanto el convenio general como el específico de movilidad estudiantil, firmado por los rectores Santos Guzmán López y Pedro Mercado Pacheco.

Por su parte, la Universidad de Extremadura refrendó su acuerdo general de colaboración con la institución neoleonesa, a través de la firma de la vicerrectora de Planificación Académica, Mercedes Rico García, en representación del rector Pedro M. Fernández Salguero.

La CRUE, organismo que agrupa a 77 universidades españolas, 50 públicas y 27 privadas, promueve desde 1994 la cooperación académica, la investigación, la innovación y la difusión de la ciencia y la cultura como ejes fundamentales de la educación superior.