Santiago rifará vehículo todoterreno a contribuyentes del predial

El Gobierno de Santiago, que encabeza el alcalde, David de la Peña Marroquín, está listo para empezar a recibir a los contribuyentes cumplidos del predial a partir del 1 de enero, con grandes descuentos y el sorteo “Con tu Predial, Ganamos Todos”, en el que se rifará un vehículo todo terreno, Suzuki Jimny GLX TA, modelo 2026, con valor de más de 500 mil pesos.

Para los contribuyentes que cumplan con su responsabilidad del 1 de enero al 5 de febrero del 2026, aplicará un 15 por ciento de descuento en el monto del Predial y 100 por ciento de descuento en actualizaciones, recargos y sanciones.

Además, las jefas de familia, jubilados, pensionados, viudas y discapacitados, recibirán el descuento del 50 por ciento en el monto del predial, siempre y cuando la propiedad sea una casa habitación cuyo valor catastral no exceda las 27 mil 634 UMAS.

Del 6 de febrero al 31 de marzo, el descuento en el predial será del 10 por ciento, mientras que el resto de los beneficios se mantienen sin cambios.

El pago de predial estará recibiéndose en las oficinas de la Tesorería Municipal y en el Gimnasio Polivalente, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas, y sábados de 9:00 a 13:00 horas, y en el Centro DIF San Pedro, El Álamo, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, desde el 1 de enero al 5 de febrero.

Del 6 de febrero al 31 de marzo, sólo en las oficinas de la Tesorería Municipal, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

El pago puede hacerse con efectivo, cheque certificado y tarjetas Visa MasterCard y AMEX, y también se podrá hacer en línea, en el portal oficial del Gobierno Municipal santiago.gob.mx.

El vehículo todo terreno será sorteado el 6 de marzo, en las oficinas de la Tesorería Municipal, a las 12:30 horas, entre los contribuyentes que hayan cumplido con su pago entre el 1 de enero y el 5