Santiago pone en marcha el operativo Navidad Segura 2025

El despliegue de seguridad estará activo desde hoy, 10 de diciembre, hasta el 6 de enero de 2026, cubriendo las áreas de mayor afluencia en el municipio

Con el objetivo de garantizar la tranquilidad y la seguridad de sus habitantes y visitantes durante la temporada decembrina, el Presidente Municipal, David de la Peña Marroquín, dio inicio formal al Operativo Navidad Segura 2025.

El despliegue de seguridad estará activo desde hoy, 10 de diciembre, hasta el 6 de enero de 2026, cubriendo las áreas de mayor afluencia en el municipio.

La estrategia cuenta con la participación de 90 elementos de Policía y Tránsito, apoyados por una flota de 28 vehículos. El operativo incorpora herramientas tecnológicas clave como unidades de vigilancia inteligente, patrullas blindadas, más de 500 cámaras de videovigilancia, tres torres de vigilancia, 40 botones de auxilio y camionetas de auxilio vial, conocidas como RAIT.

El Alcalde De la Peña Marroquín enfatizó el propósito principal del operativo: “Las corporaciones de Policía y Tránsito de Santiago han integrado este Operativo Navidad Segura 2025, con la misión de salvaguardar la integridad de todos los ciudadanos y de nuestros visitantes, proteger sus bienes patrimoniales y evitar los accidentes viales.”

El edil destacó que el personal y las unidades vigilarán de cerca las zonas comerciales, bancarias y residenciales, realizando rondines constantes y atendiendo de inmediato cualquier reporte ciudadano. "Queremos que la ciudadanía se sienta protegida en todo momento”, afirmó.

Además, se subrayó la coordinación con corporaciones de otros niveles de gobierno y municipios vecinos, incluyendo Fuerza Civil, Guardia Nacional, además de las Policías de Monterrey, Allende, Montemorelos, Juárez y Cadereyta.

El Secretario de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago, Azael Castillo Vargas, confirmó las fechas de duración del operativo.

Finalmente, el Alcalde hizo un llamado a la población para que colabore activamente con las autoridades, pidiendo seguir las medidas de protección emitidas por la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, y, crucialmente, no conducir bajo el influjo de bebidas alcohólicas.