Santiago ofrece descuentos en adeudos durante 'Buen Fin 2025'

A partir del 10 hasta el 21 de noviembre se ofertarán distintos descuentos en municipio para apoyar a las familias a regularizar sus pagos

Para apoyar a las familias de Santiago, el gobierno municipal anunció que implementará una serie de descuentos especiales durante el Buen Fin 2025.

La Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal ofrece a partir del 10 hasta el 21 de noviembre diversos beneficios en recargos, sanciones y actualizaciones del impuesto predial, así como en multas por modernización catastral e infracciones de tránsito.

Entre los más llamativos, se tienen descuentos de hasta el 95% en multas por modernización catastral comercial; 90% en infracciones de tránsito del año 2024 y anteriores; y del 50% en regazo predial por modernización catastral.

Dichos pagos podrán realizarse a través de la página https://www.santiago.gob.mx/servicios o en las ventanillas de la Tesorería Municipal.