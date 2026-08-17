Santiago finaliza limpieza de lirio acuático en arroyo La Chueca

Una especie invasora que amenaza la conservación del agua y el equilibrio ecológico al reducir los niveles de oxígeno y alterar el hábitat de flora y fauna

Tras semanas de trabajos de limpieza, la Secretaría de Servicios de Santiago concluyó el retiro de lirio acuático que invadía el arroyo La Chueca, que desemboca en la presa La Boca.

Se informó que las cuadrillas de trabajadores lograron retirar 300 toneladas de la planta invasora.

Según especialistas, la causa de esta proliferación son las descargas irregulares de drenaje sanitario en el afluente.

“El Gobierno de Santiago mantendrá vigilancia constante sobre el afluente y la Presa La Boca para evitar que esta planta vuelva a invadir estos cuerpos de agua, considerando que afectan al ecosistema, a la operación de embarcaciones y las actividades turísticas y deportivas”, informó el Municipio.

INFO7 informó en abril sobre la grave afectación provocada por el crecimiento del lirio acuático en la presa La Boca, una especie invasora que amenaza la conservación del agua y el equilibrio ecológico al reducir los niveles de oxígeno y alterar el hábitat de flora y fauna.

En los trabajos de limpieza participaron asociaciones de vecinos de la Presa, la Asociación Civil de Remo, CONAGUA, la Comisión Nacional de Agricultura y Pesca y el Gobierno del Estado, junto con la Secretaría de Servicios Públicos en Santiago.