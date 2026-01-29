Santiago brinda certeza jurídica a familias de Arturo Marroquín

De la Peña Marroquín, un total de 12 familias de las colonias Arturo Marroquín y Arturo Marroquín Ampliación lograron dar certeza jurídica a sus propiedades

Con el respaldo del presidente municipal de Santiago, David de la Peña Marroquín, un total de 12 familias de las colonias Arturo Marroquín y Arturo Marroquín Ampliación lograron dar certeza jurídica a sus propiedades mediante la escrituración de sus viviendas.

Gracias a acciones de coordinación institucional, programas de regularización y acompañamiento por parte del municipio, las familias beneficiadas obtuvieron los documentos que acreditan legalmente la propiedad de sus hogares, garantizando la protección de su patrimonio.

Un rezago histórico atendido

Durante el evento, el alcalde señaló que este logro representa el cumplimiento de una deuda histórica con los vecinos del sector.

“El día de hoy tienen una deuda saldada por parte de muchos gobiernos. Hoy se cristaliza el sueño de contar con la certeza jurídica de su patrimonio”, expresó ante los beneficiarios.

De la Peña Marroquín reconoció que el proceso no es sencillo, pero reiteró el compromiso de su administración para acompañar a las familias hasta lograr resultados concretos.

Beneficios para las familias

El edil destacó que la escrituración no solo brinda seguridad jurídica, sino que también incrementa la plusvalía de las viviendas, además de abrir la puerta a nuevas oportunidades como el acceso a créditos y la posibilidad de heredar con certeza legal.

Asimismo, invitó a las familias a difundir estos apoyos para que más vecinos puedan beneficiarse de los programas de regularización.

A nombre de los beneficiados, un vecino de la colonia Arturo Marroquín Ampliación agradeció al alcalde y al secretario del Ayuntamiento, Héctor Chávarri de la Rosa, por el apoyo brindado no solo en la escrituración, sino también en obras como la pavimentación de calles y la introducción de drenaje.