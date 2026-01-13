Santiago activa operativo invernal para proteger a la población

David de la Peña inició un operativo invernal en Santiago con calentadores y paradas de camión emplayadas para proteger a usuarios del transporte público

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El presidente municipal de Santiago, David de la Peña Marroquín, puso en marcha un operativo especial para proteger a la ciudadanía, en particular a quienes se trasladan desde temprana hora a sus centros de trabajo y escuelas.

Como parte de las acciones inmediatas, el municipio instaló calentadores y realizó el emplayado de paradas de camión, con el objetivo de reducir la exposición al frío y brindar mayor seguridad a los usuarios del transporte público.

El alcalde explicó, a través de un video difundido en redes sociales, que el operativo inició desde la madrugada para apoyar a las personas que salen muy temprano de sus hogares.

“Arrancamos desde la madrugada del día de ayer y hoy el operativo para poder emplayar todas las paradas de camión y mantener un poco el calor dentro de ellas, para la gente que sale muy temprano a trabajar; además, instalamos calentadores para quienes esperan el autobús para llegar a sus destinos”, señaló.

Operativo carrusel y regreso a clases

De la Peña Marroquín informó que también se implementó un operativo carrusel en la Carretera Nacional, con el fin de verificar que no se presenten situaciones de riesgo ante la onda gélida, tomando en cuenta el regreso a clases de niñas y niños.

“Estaremos realizando un operativo carrusel en toda la Carretera Nacional para verificar que no se presente ninguna situación de riesgo”, añadió.

Condiciones climáticas y atención social

Durante la mañana de este lunes se registraron temperaturas de 0 grados en la zona de la Sierra, donde se reportó pavimento resbaladizo por lluvia engelante, mientras que en la zona urbana el termómetro marcó 5 grados.

De manera paralela, Protección Civil Santiago mantiene operativos permanentes en comunidades urbanas y de la Sierra para supervisar puntos de riesgo y brindar apoyo a personas en situación de calle, a quienes se les han entregado cobijas y, de ser necesario, trasladados al albergue temporal del Centro DIF El Cercado.

Finalmente, el presidente municipal exhortó a la población a seguir las recomendaciones preventivas, ante el pronóstico de un nuevo descenso de temperatura, y aseguró que a través de las redes sociales oficiales se informará oportunamente sobre las acciones en curso.