Santa Catarina respalda a familias afectadas por lluvias

Vecinos señalaron que el apoyo será destinado principalmente a la adquisición de artículos indispensables para sus hogares

Familias de la colonia Portales agradecieron el apoyo económico otorgado por el alcalde Jesús Nava Rivera, recurso que les permitirá comenzar a recuperar parte de los bienes materiales que perdieron a consecuencia de las recientes lluvias.

Vecinos señalaron que el apoyo será destinado principalmente a la adquisición de artículos indispensables para sus hogares, entre ellos colchones, muebles, refrigeradores, lavadoras y otros electrodomésticos que resultaron dañados y tuvieron que ser desechados.

Alejandra Ramírez, vecina afectada, relató que perdió prácticamente todas sus pertenencias y destacó que el recurso representa una oportunidad para comenzar nuevamente.

“Me quedé sin nada, solo con lo que tengo puesto. Ya recibí el apoyo y estoy muy agradecida, esto me ayudará para comprar lo más indispensable, como los colchones y cosas de la cocina, porque tuvimos que tirar todo”, expresó.

Marisol Abastos Martínez también agradeció el respaldo recibido, luego de perder ropa, muebles y diversos electrodomésticos. Explicó que utilizará el recurso para recuperar, en primera instancia, los artículos más necesarios para su familia.

En tanto, Luis Mauro Reyna Morales explicó que las pérdidas en el primer piso de su vivienda fueron prácticamente totales, debido a que resultaron afectados aparatos y muebles como la lavadora, secadora, refrigerador y sala. Ante esta situación, señaló que el refrigerador y el dormitorio serán la prioridad para su familia.

Por su parte, Carlos Carrizales indicó que ya comenzó a comparar precios para determinar cuáles serán las primeras compras, entre ellas un refrigerador, estufa, camas y muebles.

Además, coincidieron en que el apoyo representa un respaldo importante para comenzar la recuperación de sus hogares y restablecer las condiciones básicas de sus viviendas después de las afectaciones provocadas por las lluvias.